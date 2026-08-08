Las claves para reducir los residuos y mantener las playas limpias este verano

La guía de Sogama ofrece consejos para reducir los residuos y mantener limpios los arenales gallegos durante el verano.

La Xunta de Galicia, a través de Sogama, ha puesto en marcha una nueva guía de buenas prácticas para reducir la presencia de residuos en las playas gallegas. La iniciativa busca concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de mantener limpios los arenales y proteger unos espacios naturales especialmente frecuentados durante el verano.

Bajo el lema “Que lo único que quede en la playa sea tu nombre escrito en la arena”, la campaña reúne consejos para aplicar antes, durante y después de una jornada de playa. El objetivo es prevenir la generación de residuos y evitar que los que se produzcan terminen en el entorno natural o en el mar.

La Xunta recuerda que el 80% de la basura marina procede de tierra firme, por lo que considera fundamental actuar sobre los residuos generados en las zonas costeras. Plásticos, colillas y envases pueden dañar los ecosistemas, afectar a la fauna y terminar incorporándose a la cadena alimentaria en forma de microplásticos.

La guía también pone el foco en pequeños gestos cotidianos, como utilizar productos reutilizables, respetar las dunas o recoger residuos que otros hayan dejado. Estas son sus principales recomendaciones:

Antes de ir a la playa

Utiliza productos reutilizables para reducir la generación de residuos

Evita los envoltorios de plástico innecesarios

Lleva bolsas de tela

Escoge cosméticos biodegradables y protectores solares respetuosos con el medio marino

Durante la estancia

Evita que los residuos puedan dispersarse por el viento

Recoge los restos orgánicos y no los dejes en el arenal

Utiliza las duchas públicas sin jabón

No dañes las dunas ni extraigas especies

No te lleves conchas, piedras u otros elementos naturales de la playa

Antes de marcharte

Revisa el entorno para comprobar que no dejas ningún residuo

Separa correctamente la basura y deposítala en el contenedor correspondiente

Si no hay contenedores, guarda los residuos hasta encontrar uno

Recoge al menos tres residuos plásticos durante el camino de salida

También en casa

Limpia el material utilizado en la playa para evitar la propagación de especies invasoras microscópicas

Con estas recomendaciones, Sogama busca que los visitantes reduzcan su impacto sobre los arenales y contribuyan a conservar las playas y los ecosistemas costeros de Galicia.