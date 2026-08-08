Las claves para reducir los residuos y mantener las playas limpias este verano

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La Xunta de Galicia, a través de Sogama, ha puesto en marcha una nueva guía de buenas prácticas para reducir la presencia de residuos en las playas gallegas. La iniciativa busca concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de mantener limpios los arenales y proteger unos espacios naturales especialmente frecuentados durante el verano.
Bajo el lema “Que lo único que quede en la playa sea tu nombre escrito en la arena”, la campaña reúne consejos para aplicar antes, durante y después de una jornada de playa. El objetivo es prevenir la generación de residuos y evitar que los que se produzcan terminen en el entorno natural o en el mar.
La Xunta recuerda que el 80% de la basura marina procede de tierra firme, por lo que considera fundamental actuar sobre los residuos generados en las zonas costeras. Plásticos, colillas y envases pueden dañar los ecosistemas, afectar a la fauna y terminar incorporándose a la cadena alimentaria en forma de microplásticos.
La guía también pone el foco en pequeños gestos cotidianos, como utilizar productos reutilizables, respetar las dunas o recoger residuos que otros hayan dejado. Estas son sus principales recomendaciones:
Con estas recomendaciones, Sogama busca que los visitantes reduzcan su impacto sobre los arenales y contribuyan a conservar las playas y los ecosistemas costeros de Galicia.
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