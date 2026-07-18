Las playas de Galicia que cuentan con servicios para personas con movilidad reducida este verano

Una persona utilizando uno de los recursos en compañía de personal de Cruz Roja, en Ribadeo

Con la llegada del verano y tras varias olas de calor, miles de personas llenan las playas gallegas para disfrutar del litoral. Sin embargo, para las personas con movilidad reducida, el acceso al mar continúa siendo una asignatura pendiente en buena parte de la comunidad, pese a los avances realizados en los últimos años.

Las asociaciones que trabajan en el ámbito de la discapacidad reconocen que cada vez existen más arenales adaptados, aunque consideran que los recursos siguen siendo insuficientes. Además, recuerdan que Galicia carece de un listado oficial actualizado que permita conocer qué playas cuentan con servicios accesibles y en qué condiciones se encuentran.

Desde Cogami explican que muchas personas desconocen qué playas disponen de sillas anfibias, pasarelas, aseos adaptados o personal de apoyo para el baño. Por ello, recomiendan contactar previamente con el ayuntamiento o con Protección Civil antes de desplazarse, ya que la disponibilidad de estos servicios puede variar según la época del año e incluso entre diferentes playas del mismo municipio.

Otro de los problemas es que la mayoría de estos recursos solo funcionan durante la temporada estival, principalmente en julio y agosto. En algunos municipios, incluso, las sillas anfibias se trasladan entre distintos arenales en función de la demanda, por lo que no siempre permanecen disponibles en el mismo lugar.

Las entidades también advierten de que la accesibilidad condiciona la elección del destino. Muchas personas con movilidad reducida no pueden acudir a la playa que desean, sino a aquella que dispone de mejores accesos, duchas adaptadas o asistencia para el baño.

Estas son algunas de las playas accesibles de Galicia

Aunque no existe un inventario oficial actualizado, iniciativas como Discapnet recogen algunos de los principales arenales adaptados del litoral gallego.

A Coruña

Riazor (A Coruña)

Santa Cristina (Oleiros)

Lugo

A Rapadoira (Foz)

As Catedrais (Ribadeo)

Pontevedra

Samil (Vigo)

O Vao (Vigo)

Nerga (Cangas)

Areabrava (Cangas)

Praia América (Nigrán)

Nuevos proyectos para mejorar la accesibilidad

Las administraciones continúan impulsando actuaciones para mejorar el acceso a las playas. La Xunta ha puesto en marcha un proyecto piloto para instalar refugios climáticos inclusivos en tres arenales: A Ladeira (Baiona), O Cruceiro (Porto do Son) y A Area (Viveiro). Estas estructuras, construidas con materiales sostenibles, ofrecerán zonas de sombra adaptadas para personas con movilidad reducida y podrían extenderse a otras playas en próximas temporadas.

Por su parte, Sanxenxo incorporará este verano una nueva pérgola bioclimática adaptada en la playa de Silgar, mientras que Ribadeo ha estrenado el programa "Ribadeo Accesible", que incluye sillas anfibias para adultos y niños, muletas anfibias y un servicio de acompañamiento prestado por personal de Cruz Roja para facilitar el baño.

Recomendaciones antes de ir a la playa

Las asociaciones aconsejan comprobar antes del desplazamiento:

Si la playa dispone de pasarelas de acceso .

Si cuenta con aseos y duchas adaptadas .

Si ofrece sillas anfibias .

Si existe servicio de baño asistido y cuáles son sus horarios.

Si los recursos están disponibles ese día o han sido trasladados a otro arenal.

De este modo se evitan desplazamientos innecesarios y se garantiza que la experiencia en la playa pueda desarrollarse con las mejores condiciones de accesibilidad posibles.