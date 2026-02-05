El coche autónomo de la UVigo ya lleva pasajeros

La comunidad universitaria del campus de Vigo ya puede desplazarse cómodamente entre los diferentes edificios de Lagoas-Marcosende gracias a la puesta en marcha del "shuttle" desarrollado por la Universidad en colaboración con el CTAG. De momento en forma de prueba piloto hasta el 30 de junio, esta especie de ‘minibus’ con capacidad para 8 personas y que viaja a 20 kilómetros por hora sin conductor –aunque por razones legales siempre va un operario dentro listo para coger los mandos por si falla el sistema autónomo– recorre desde este martes las instalaciones de la UVigo.

Se trata de un servicio 100% gratuito orientado a facilitar la movilidad dentro del propio campus, cuya orografía es peculiar al estar construido sobre una ladera, por lo que las diferentes dependencias están unidas, por lo general, a través de escaleras. Gracias a esta pequeña lanzadera, estudiantes y trabajadores del campus podrán no sólo salvar estas diferencias de altitud, sino también desplazarse de forma segura y respetuosa con el medio ambiente hasta donde lo necesiten.

El primer día de funcionamiento del "shuttle2 autónomo en el campus de Vigo no tuvo una gran afluencia de usuarios, en parte por el mal tiempo, pero sobre todo porque muy pocas personas conocían que empezaba a dar servicio ayer. Con todo, la UVigo se ha encargado de colocar cartelería en todos los centros del campus, por lo que se espera que su uso vaya a más en los próximos días.

Una de las principales características de este vehículo autónomo y conectado es que, gracias a esto último, los usuarios pueden consultar en internet –en cada parada hay un QR que dirige a una web específica– la ubicación en tiempo real de la lanzadera e incluso cuántos pasajeros lleva a bordo –el máximo son 8–, dos servicios a día de hoy impensables con el autobús urbano. El ‘shuttle’ estará operativo durante esta fase de pruebas de lunes a viernes, de 8.30 a 14.30 horas, el horario de mayor actividad en Lagoas-Marcosende.

Taller “a distancia”

Una de las anécdotas de su puesta en marcha ayer dejó en evidencia otra de las ventajas de ser un vehículo conectado. Durante uno de sus viajes, la lanzadera sufrió una pequeña avería que la dejó parada cerca de Económicas. Pero el técnico que viaja dentro para tomar los mandos si es necesario no tuvo que intervenir: las personas que se ocupan de vigilar la red y el correcto funcionamiento del vehículo se encargaron de arreglarla en remoto. Un trabajo de ‘chapa y pintura’ cibernética que deja ver cómo la movilidad del futuro también tiene soluciones técnicas que, hasta hace poco, parecían ciencia ficción.