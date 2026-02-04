El Campus de Ourense impulsa al alumnado a emprender
VÍAS DE NEGOCIO
El espacio Venture Lab finalizó con dos proyectos innovadores en el Campus de Ourense
La segunda edición del Venture Lab (espacio de formación y encuentro entre alumnado, profesorado y empresas, buscando sinergias y fomentando la relación entre ellos) puso punto final este martes, con la presentación de las propuestas emprendedoras que se han ido trabajando a lo largo de los últimos meses. El tribunal catalogó los dos proyectos existentes como “ideas de gran desarrollo e innovación”.
La iniciativa ganadora fue “Sempre na Casa”, elaborado por Paula Pato (Grado de Ingeniería Informática), Natalia Outumuro (Turismo), Sara Somozo (Turismo), Gabriel Maciás (Ingeniería Informática) y Pablo Tavarés (Ingeniería Informática). “Este proxecto trata de pór en contacto persoas maiores e estudantes, nun caso para evitar a soidade e noutro para encontrar unha forma de poder facer os estudos cun custe menor de aloxamento, así como desenvolver actitudes de acompañamento”, explicó el equipo.
La otra propuesta giraba alrededor de “una bebida energética hecha con agua termal y teobromina (similar a la cafeína pero con un efecto más suave y prolongado)”. Este proyecto, denominado “Taranis”, fue presentado por David Rodríguez (Turismo), Iago Carvajal (Turismo), Hind El Haouate (Ingeniería Informática) y María Sánchez (Ciencia y Tecnología de los Alimentos).
El tribunal que evaluó las propuestas estuvo formado por Javier Rodeiro (UVigo), Pablo Sanmartin (de Digital Gou), José María Torre (El Club del Emprendimiento) y David Martínez (presidente de la Confederación Empresarial de Ourense). Los tres últimos ofrecieron además una conferencia al alumnado presente en el Edificio Politécnico para el cierre de las jornadas.
“Vivimos nun momento socio-económico no que saber comunicar ben, exercer un liderado activo e desenvolver unha actitude emprendedora é tan importante como os coñecementos técnicos”, comentan desde la organización.
