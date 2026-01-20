Se confunde al meter la marcha y su coche acaba en el interior de una cocina hiriendo a la inquilina

POLICÍA NACIONAL
LOS DOS OCUPANTES, TAMBIÉN HERIDOS
Tres personas han resultado heridas este martes al salirse de la vía el coche en el que viajaban y empotrarse en una casa en Vigo. En el vehiculo iban dos ocupantes que resultarono heridos al colisionar contra la casa y frenar dentro de la cocina de la vivienda. En su interior se encontraba una mujer, que se vio sorprendida por el impacto y también resultó herida.
El suceso se registró alrededor de las 14:10 horas en la avenida Ricardo Mella, a su paso por Coruxo, en Vigo. La alerta fue recibida a través del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que informaba de una salida de vía de un turismo que acabó impactando contra una vivienda y penetrando en ella.
En el operativo de rescate de los heridos han participado, además de técnicos del 061, los bomberos de Vigo, la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local. Los bomberos tuvieron que intervenir para ayudar a salir a los dos ocupantes del vehículo, que resultaron heridos, así como para atender a un señor de 80 años que se encontraba en el interior de la vivienda y que también resultó herida. En las imágenes se puede ver cómo quedó el coche, invadiendo completamente una cocina que se ve destrozada por el impacto y el salón colindante lleno de escombros.
Los tres implicados heridos son personas de avanzada edad. Los primeros datos apuntan a que el accidente se pudo deber a un error del conductor que aceleró cuando en realidad quería dar marcha atrás. El coche era automático.
