Un coche se empotra contra un supermercado en Vigo y deja una trabajadora herida

Un vehículo se empotró contra un supermercado de la plaza de Fernando el Católico de Vigo, provocando unos momentos de susto e incertidumbre. El accidente ocurrió sobre las 15:30 horas, cuando el turismo sufrió una avería y se quedó sin frenos.

El conductor intentó detener el coche utilizando el freno de mano, pero no pudo evitar el impacto contra la pared del establecimiento. La colisión provocó el derribo de parte del muro, que alcanzó a una de las trabajadoras del supermercado.

La mujer resultó herida leve y fue atendida tras el accidente. No se registraron más daños personales de gravedad, aunque el choque sí provocó importantes daños materiales en el establecimiento y en el vehículo.

La Policía Local se desplazó hasta el lugar para intervenir tras el siniestro y esclarecer las circunstancias del accidente.