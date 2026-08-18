Casi graba un accidente en una rotonda de Vigo, acaban a gritos y las redes alucinan: "No sé quién lo hace peor"

Un fragmento del vídeo al salir de la rotonda de Plaza de España, en Vigo

Una maniobra al límite en la Plaza de España de Vigo ha desatado el debate en redes sociales después de que una cámara instalada en un vehículo captase el momento en el que dos conductores estuvieron a punto de colisionar en una de las rotondas más grandes de la ciudad.

El vídeo, compartido por LoyNav en la cuenta de redes sociales dashcams.esp, acumula ya alrededor de 150.000 visualizaciones y muestra cómo uno de los vehículos atraviesa varios carriles de la glorieta para tomar la misma salida que el coche que graba las imágenes. La maniobra provoca que ambos vehículos se acerquen peligrosamente hasta casi chocar.

"Vas en paralelo, ¿qué haces?", se escucha recriminar al conductor que lleva la cámara mientras ambos continúan circulando. El otro conductor responde: "No te vi". El intercambio de gritos continúa durante unos segundos hasta que cada uno de los vehículos sigue su camino.

Las redes cargan contra los dos conductores

Aunque el vídeo parecía señalar inicialmente la maniobra del vehículo que cambia de carril, muchos usuarios terminaron poniendo el foco también en el conductor que graba las imágenes. En las propias imágenes se aprecia cómo este atraviesa hasta tres carriles dentro de la rotonda, lo que ha provocado que los comentarios se dividan entre quienes consideran responsable al otro vehículo y quienes creen que ambos contribuyeron a generar la situación de peligro.

"¿Es una competición de quién lo hace peor?" o "Está para quejarse después de usar 6 carriles" son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Otros usuarios, sin embargo, optan por contextualizar la situación y cuestionan incluso el diseño de la propia glorieta: "Usar glorietas inmensas para evitar hacer cruces no es lo mejor, hay una clara falta de previsión en la obra", señala uno de los comentarios.