Una concejala de O Incio permanece en la UCI por el ataque de un toro

Sandra Fernández, concejala de O Incio (Lugo) por el PP, permanece ingresada en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del hospital de la capital provincial debido a que, en la tarde del sábado, fue agredida por un toro en su explotación ganadora.

Los hechos ocurrieron en torno a las 18.00 horas de la pasada tarde, cuando un toro la arrinconó contra una pared, según ha confirmado a Europa Press su alcalde, Héctor Corujo. Además de trabajar como ganadera, la también edila pertenece al equipo de gobierno de la localidad desde 2023, cuando Corujo resultó reelegido.

Debido a los hechos relatados, Fernández quedó herida de gravedad y tuvo que ser traslada al Hospital Universitario Lucus Augusti (Hula). Un día después, continúa ingresada en la UCI del centro.