Muere Jesús Antonio Trigo, impulsor del sector agrícola en Lugo

Jesús Antonio Trigo, Suso, murió a los 77 años en su casa de Cirio, en el concello de Pol, dejando un vacío profundo en una comunidad que lo consideraba un referente tanto en el ámbito empresarial como en el asociativo. Su muerte, repentina, sorprendió a vecinos, amigos y colaboradores, que destacaron de inmediato su carácter visionario, su compromiso social y su papel decisivo en la modernización económica y cultural de la comarca.

Natural de Cirio, Jesús Trigo inició su trayectoria empresarial en los años ochenta, cuando en 1984 abrió junto a su mujer, Ana María Abraira, y su padre, José Manuel Trigo, una pequeña tienda de productos zoosanitarios en Meira. Aquella iniciativa pionera fue el germen de un proyecto que crecería de forma constante. En pocos años, la familia dio el salto al ámbito mayorista con la creación de la sociedad Zoonort, centralizando en Pol sus esfuerzos y ampliando su presencia con otra tienda en Mosteiro y una nave de almacén que permitió expandir la actividad.

El negocio evolucionó con rapidez. Además de los productos zoosanitarios, la empresa incorporó la venta de piensos y la representación de medicamentos para ganado, convirtiéndose en un emblema del sector en la comarca. Con el tiempo, Jesús Trigo impulsó nuevas líneas de actividad, como la apertura de Lugo Zoonort Mascotas en la capital lucense y la adquisición de Horta Galega, consolidando así una estructura empresarial diversificada y en crecimiento. En ese proceso se incorporó también uno de sus hijos, Rubén Darío, mientras que su otro hijo, Óscar, desarrolló su carrera como profesor de música en el instituto de Meira.

Su compromiso político también formó parte de su trayectoria. Durante años fue responsable local del BNG y llegó a ser concejal en 1979, en una etapa en la que el municipalismo gallego vivía profundas transformaciones.