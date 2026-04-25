Concentración ilegal de coches en A Laracha: Más de 30 denunciados y un conductor investigado por temeridad

Una concentración ilegal de vehículos en el polígono industrial de A Laracha se ha saldado con más de treinta conductores denunciados y uno investigado por conducción temeraria, tras un amplio operativo de la Guardia Civil desarrollado en los últimos meses.

El dispositivo, coordinado por el Subsector de Tráfico de A Coruña junto al Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de Galicia, se puso en marcha después de detectar en redes sociales y aplicaciones de mensajería diversas convocatorias para este tipo de encuentros. Desde finales de febrero, los agentes realizaron un seguimiento que permitió confirmar la organización de concentraciones masivas con prácticas peligrosas en la vía pública.

En uno de estos eventos, celebrado recientemente, llegaron a reunirse unos 150 vehículos. Durante la concentración, los participantes llevaron a cabo maniobras de alto riesgo como competiciones de velocidad, aceleraciones bruscas con pérdida de tracción —conocidas como burn-out— y derrapes controlados (drift), todo ello en presencia de numeroso público.

Según la Guardia Civil, estas conductas generaban “un peligro grave e inminente” para la seguridad de los asistentes. Para documentar los hechos, el operativo contó con el apoyo del Equipo Pegaso, que utilizó drones para la vigilancia aérea y la grabación de pruebas, en coordinación con patrullas uniformadas y vehículos camuflados desplegados sobre el terreno.

Como resultado de la actuación, los agentes identificaron a un conductor que, tras realizar maniobras circulares bruscas, perdió el control del vehículo e impactó contra un bordillo en una zona con gran presencia de espectadores. Aunque no se registraron heridos de gravedad, está siendo investigado como presunto autor de un delito de conducción temeraria.

Además, se tramitaron más de treinta denuncias administrativas por distintas infracciones de tráfico y seguridad vial. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones relacionadas con este tipo de concentraciones ilegales.