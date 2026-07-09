Primera condena por aporofobia en Vigo por la agresión a una persona sin hogar

La Audiencia Provincial de Pontevedra, en su sección con sede en Vigo, ha dictado la primera condena por aporofobia en la ciudad tras el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía, las defensas y la acusación por la agresión a una persona sin hogar que dormía en unas galerías del barrio de O Calvario.

Los dos acusados, de 20 y 21 años, reconocieron los hechos y aceptaron una pena de seis meses de prisión, además de una multa económica, por un delito de lesión de la dignidad por motivos discriminatorios, en concurso con un delito contra la integridad moral. Uno de ellos también fue condenado por un delito leve de lesiones tras golpear a la víctima.

Los hechos ocurrieron la noche del 2 de marzo de 2025, cuando los dos jóvenes, junto con varios menores de edad, comenzaron a burlarse de un hombre sin hogar que descansaba en unas galerías de la calle Urzáiz, a la altura de O Calvario. Según el escrito de acusación, le escupieron, le lanzaron monedas con la intención de humillarlo, lo grabaron con un teléfono móvil mientras proferían insultos y, cuando la víctima se despertó e intentó enfrentarse al grupo, uno de los acusados le propinó dos puñetazos en la cabeza.

La sentencia establece que ambos deberán indemnizar al perjudicado con 1.000 euros por el daño moral, mientras que el autor de la agresión física abonará 300 euros adicionales por las lesiones causadas, hasta un total de 1.300 euros.

La pena de prisión queda suspendida durante dos años, por lo que los condenados no ingresarán en la cárcel siempre que no vuelvan a delinquir, abonen la indemnización y completen un curso de igualdad de trato y no discriminación. Además, han sido inhabilitados durante tres años y medio para ejercer profesiones relacionadas con la educación, el deporte y el ocio.

Durante la vista, la víctima, Carlos, expresó su rechazo al acuerdo al asegurar que su deseo era que los responsables ingresaran en prisión. "Se rieron de mí. No quiero ni un céntimo; lo que quiero es que lo paguen en la cárcel", manifestó antes de aceptar finalmente la conformidad.

Coincidiendo con la celebración del juicio, el colectivo As Ninguéns, junto con representantes de Amnistía Internacional y del BNG, se concentró a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Vigo para denunciar la violencia que sufren las personas sin hogar y reclamar una mayor protección frente a este tipo de delitos de odio.