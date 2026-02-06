Acusados de robar a una persona sin hogar tras arrastrarla por el suelo en Ourense

Jordan M.S. y Javier S.I. se sentarán en el banquillo de los acusados en junio por robar a una persona sin hogar después de que este jueves no fuese posible alcanzar un acuerdo de conformidad en la vista preliminar celebrada en el Penal 2. El primero de ellos se enfrenta a una petición de la Fiscalía de tres años y seis meses de prisión, mientras para Javier interesa dos años de cárcel.

El Ministerio Público sostiene que ambos la madrugada del 4 de enero de 2025 se encontraron con una mujer que estaba durmiendo en un portal junto a unas maletas y bolsos en los que guardaba sus efectos personales y comenzaron a revolver sus pertenencias para aprehenderlas. Sin embargo, señala el escrito de acusación, la víctima se despertó y los dos acusados se abalanzaron sobre ella, arrastrándola uno de ellos varios metros sujetándola por las piernas.

Mientras, su cómplice presuntamente aprovechó para intentar hacerse con varios bolsos que la persona sin hogar tenía cogidos en sus brazos. Una vez lograron su propósito y emprender la huida, la mujer se levantó, aunque fue tirada nuevamente al suelo por un empujón de los acusados. Ambos se habrían hecho con un cuantioso botín: un sobre con 600 euros, un teléfono móvil, dos bolsos y medicación. Excepto el dispositivo, la víctima recuperó sus efectos.

Por estos hechos se sentarán en el banquillo Jordan M.S. y Javier S.I.. La Fiscalía aprecia en el primero de ellos la agravante de reincidencia, ya que fue condenado en el pasado por robo con violencia o intimidación, por lo que solicita que sea condenado a tres años y seis meses de prisión. Respecto a Javier, interesa una pena de dos años de cárcel.