Condenado a más de 11 años de prisión por agredir sexualmente a una clienta con discapacidad en Lugo

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lugo ha condenado a 11 años y tres meses de prisión a un hombre por un delito continuado de agresión sexual cometido contra una clienta con discapacidad en A Pobra de San Xiao.

La sentencia considera probado que el acusado se aprovechó de la situación de vulnerabilidad de la víctima, que tiene reconocida una discapacidad del 65%, para cometer distintos actos de carácter sexual entre noviembre de 2023 y abril de 2024.

Los hechos ocurrieron en el establecimiento comercial que regentaba el condenado, donde la mujer acudía habitualmente como clienta. Según la resolución judicial, el procesado realizaba llamadas telefónicas para que la víctima acudiese al local y, una vez allí, llevó a cabo las agresiones sexuales, pese a la negativa reiterada de la mujer.

El tribunal destaca la credibilidad del testimonio de la víctima, respaldado por declaraciones de testigos, informes periciales y el registro de numerosas llamadas efectuadas por el acusado. La sentencia también subraya que la versión del condenado resulta “ilógica e increíble” al justificar dichas comunicaciones.

Además de la pena de prisión, el condenado deberá indemnizar a la víctima con 30.000 euros por daños morales y no podrá acercarse ni comunicarse con ella durante 15 años. El acusado ha sido absuelto del delito leve de amenazas.

Durante el juicio, el hombre negó los hechos y sostuvo que era la víctima quien lo llamaba insistentemente, una versión rechazada por el tribunal tras analizar las pruebas presentadas. La Fiscalía había solicitado inicialmente 13 años de prisión por violación continuada, aunque finalmente la Audiencia ha dictado la condena por agresión sexual continuada.