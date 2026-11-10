Condenado por agredir sexualmente a su nieta menor de edad en Pontevedra

Un hombre ha sido condenado a siete años y medio de prisión por agredir sexualmente de forma continuada a su nieta, menor de 16 años, en Pontevedra. El acusado ha reconocido los hechos durante una vista celebrada este martes en la Audiencia Provincial, lo que ha permitido alcanzar un acuerdo de conformidad y reducir la pena inicialmente solicitada.

El procedimiento se ha desarrollado en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra, donde el procesado ha aceptado su responsabilidad por un delito continuado de agresión sexual.

Rebaja de la pena e indemnización a la víctima

Inicialmente, el hombre se enfrentaba a una petición de nueve años de prisión. Sin embargo, tras el acuerdo alcanzado entre las partes, la condena ha quedado fijada en siete años y seis meses de cárcel.

Además, el condenado deberá indemnizar a su nieta con 15.000 euros en concepto de daños morales por las agresiones sufridas.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los hechos se produjeron en enero de 2024 en el domicilio del abuelo, situado en Pontevedra.

El reconocimiento de los hechos por parte del acusado ha permitido resolver el procedimiento mediante una sentencia de conformidad, sin necesidad de celebrar un juicio con práctica de pruebas.