Russell Brand, condenado a diez años y medio de cárcel por violación y agresión sexual

El actor y humorista británico Russell Brand ha sido condenado este lunes, 9 de noviembre, a diez años y seis meses de prisión por violación y agresión sexual, después de que un jurado del tribunal de Southwark, en Londres, lo declarase culpable de cuatro delitos sexuales la semana pasada.

La sentencia pone fin a un proceso judicial de cuatro semanas en el que Brand, de 51 años, fue declarado culpable de un delito de violación y tres delitos de agresión sexual contra cuatro mujeres. Los hechos por los que ha sido condenado ocurrieron entre 2004 y 2009.

Según la Policía Metropolitana de Londres, la condena incluye su inscripción de por vida en el registro de delincuentes sexuales del Reino Unido. Durante la vista de sentencia, el juez Joel Bennathan también destacó la gravedad de los hechos y el abuso de la posición de poder y notoriedad pública del acusado.

La investigación judicial se centró en las denuncias de seis mujeres por presuntos delitos sexuales cometidos a lo largo de varios años. Finalmente, el jurado consideró probados cuatro delitos relacionados con cuatro de ellas. Los hechos incluyen una violación cometida en 2009 en el domicilio del actor, en el oeste de Londres, así como tres agresiones sexuales ocurridas en distintos escenarios de la capital británica, entre ellos un bar y una emisora de radio.

Sin embargo, Brand también fue absuelto de otros dos cargos de violación y de un delito de intento de agresión indecente. El humorista había negado todas las acusaciones y había sostenido que sus encuentros sexuales habían sido consentidos.

Las denuncias salieron a la luz tras una investigación periodística

El caso adquirió una gran repercusión pública en septiembre de 2023, cuando una investigación conjunta de The Times y Channel 4 difundió testimonios de varias mujeres que denunciaban comportamientos sexuales abusivos por parte del actor. A raíz de aquellas publicaciones, otras mujeres acudieron a las autoridades y se inició una investigación policial que desembocó en la presentación de cargos y, posteriormente, en el juicio.

Durante el proceso, la Fiscalía sostuvo que Brand había utilizado su fama y su influencia para aprovecharse de las mujeres de su entorno. Los testimonios de las víctimas y de otros testigos fueron fundamentales para construir el caso. Tras conocerse la sentencia, la Policía Metropolitana destacó la valentía de las mujeres que denunciaron los hechos y el trabajo realizado durante la investigación.

Russell Brand alcanzó la popularidad en Reino Unido como humorista y presentador de televisión y radio, antes de dar el salto a Hollywood con películas como Forgetting Sarah Marshall y Get Him to the Greek. En los últimos años se había alejado de los medios tradicionales y había desarrollado una importante presencia en plataformas digitales, donde difundía contenidos relacionados con la actualidad, la espiritualidad y sus creencias personales.

La condena supone uno de los episodios judiciales más relevantes de los últimos años relacionados con las denuncias de violencia sexual en la industria del entretenimiento británica.