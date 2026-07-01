Condenan a 20 años de cárcel a los dos jóvenes culpables del asesinato de Yoel Quispe en A Coruña

Los tres acusados y sus abogados en la Audiencia Provincial de A Coruña, en una imagen de archivo de uno de los juicios.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a 20 años de prisión a los dos jóvenes declarados culpables del asesinato de Yoel Quispe, el crimen ocurrido en la Nochebuena de 2023 en la ciudad herculina.

La sentencia confirma el veredicto emitido por el tribunal del jurado, que consideró culpable de asesinato al autor material de la puñalada mortal, José Luis Franco, así como a Yared Gestal, quien facilitó la navaja utilizada en el ataque.

Según el fallo judicial, ambos participaron en los hechos que terminaron con la vida del joven, por lo que se les impone la misma pena de prisión. En cambio, un tercer procesado ha sido absuelto al no considerarse probada su implicación en el crimen.

El caso queda así cerrado en su vía penal ordinaria tras la ratificación de la condena por parte de la Audiencia Provincial, que da validez al veredicto del jurado popular.