Condenan a un taxista en Cambados por quedarse con un Bizum enviado por error

Un juzgado de Cambados (Pontevedra) ha condenado a un taxista a 900 euros de multa por apropiarse de un Bizum de 35,20 euros que un cliente le envió por error. Además, el taxista deberá devolver el dinero con los intereses correspondientes, según la sentencia por un delito leve de apropiación indebida.

Los hechos ocurrieron en agosto de 2025, cuando un pasajero de 69 años contrató al taxista para trasladarse desde un hotel hasta la estación de tren de Pontevedra. El cliente pagó 50 euros en efectivo y otros 3 mediante Bizum, ya que el conductor no tenía cambio. Días después, el pasajero envió por error un Bizum de 35,20 euros destinado a un amigo con el mismo nombre que el taxista.

El cliente contactó varias veces con el conductor a través de WhatsApp solicitando la devolución del dinero, primero de manera cordial y después advirtiéndole de posibles acciones legales. La única respuesta del taxista fue: “Revisaré el Bizum cuando tenga tiempo”. Tras semanas de incumplimiento, el pasajero presentó denuncia ante la Guardia Civil, iniciándose el procedimiento judicial.

La jueza consideró probado que el taxista incorporó conscientemente el dinero a su patrimonio a pesar de conocer su origen indebido, ignorando las solicitudes del denunciante. Por ello, se le impuso la multa de 900 euros y la obligación de devolver el importe con intereses, advirtiéndole de que, en caso de impago, podrían embargarse sus bienes o incluso enfrentarse a prisión.

La sentencia también incluye la responsabilidad civil, obligando al taxista a indemnizar al cliente con los 35,20 euros. La resolución aún no es firme, por lo que cabe recurso de apelación.