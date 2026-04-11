SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD
Consejos para evitar las ciberestafas en empresas ante el repunte de los fraudes en Galicia
SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD
La Policía Nacional ha alertado de un repunte de ciberestafas en Galicia basadas en la suplantación de identidad y la ingeniería social. Estos ataques afectan tanto a empresas como a trabajadores individuales y buscan desviar fondos mediante engaños en procesos habituales como el pago de nóminas o facturas de proveedores.
Ante este incremento de fraudes, las autoridades insisten en la importancia de reforzar los protocolos de seguridad y formación interna para evitar pérdidas económicas.
El aumento de ciberestafas en Galicia demuestra la creciente sofisticación de los ataques digitales. Aplicar protocolos de verificación, reforzar la formación interna y mantener una actitud de desconfianza ante solicitudes urgentes es clave para evitar pérdidas económicas.
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