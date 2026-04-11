Consejos para evitar las ciberestafas en empresas ante el repunte de los fraudes en Galicia

La Policía Nacional ha alertado de un repunte de ciberestafas en Galicia basadas en la suplantación de identidad y la ingeniería social. Estos ataques afectan tanto a empresas como a trabajadores individuales y buscan desviar fondos mediante engaños en procesos habituales como el pago de nóminas o facturas de proveedores.

Ante este incremento de fraudes, las autoridades insisten en la importancia de reforzar los protocolos de seguridad y formación interna para evitar pérdidas económicas.

Consejos para evitar ciberestafas en empresas y trabajadores

Verificar siempre por un segundo canal : Nunca realices cambios de cuentas bancarias, pagos o transferencias basándote únicamente en un correo electrónico.

Desconfiar de la urgencia extrema : Los ciberdelincuentes suelen utilizar mensajes con presión de tiempo o confidencialidad. Si te exigen actuar “de inmediato”, es una señal clara de posible fraude.

Revisar cuidadosamente el correo del remitente : Analiza el dominio con detalle: los estafadores suelen cambiar una letra, añadir caracteres o modificar el orden del nombre para hacerse pasar por empresas reales.

Implantar doble autorización en pagos

Toda empresa debería establecer que transferencias son las importantes, los cambios de cuenta bancaria y los pagos a proveedores .

Formar a empleados en ciberseguridad : La mayoría de estafas se apoyan en el error humano. La formación en phishing, ingeniería social y verificación de identidad es clave para reducir riesgos.

Confirmar cambios de datos bancarios con el proveedor: Si un proveedor solicita un cambio de cuenta: no confiar solo en el email y confirmar por teléfono o contacto habitual.

Principales tipos de ciberestafas detectadas

Fraude BEC (correo corporativo comprometido) : Suplantación de empleados o proveedores para desviar pagos de nóminas o facturas.

Estafa del CEO : Suplantación de directivos para exigir transferencias urgentes bajo presión.

Falso repartidor o mercancía bloqueada : Fraude en el que se simulan envíos retenidos para exigir pagos inmediatos o tarjetas de prepago.

Suplantación de proveedores: Intercepción de facturas reales y envío de datos bancarios falsos para redirigir pagos.

El aumento de ciberestafas en Galicia demuestra la creciente sofisticación de los ataques digitales. Aplicar protocolos de verificación, reforzar la formación interna y mantener una actitud de desconfianza ante solicitudes urgentes es clave para evitar pérdidas económicas.