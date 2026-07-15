El Consello Económico e Social alerta del bajo peso de la vivienda de protección en Galicia

Galicia es la segunda comunidad autónoma con menor peso de la vivienda protegida, según avisa el Consello Económico e Social (CES) en su memoria socioeconómica de la comunidad correspondiente al año 2025.

El documento, que recoge Europa Press, fue aprobado por unanimidad por el CES y califica de "grave" la problemática existente en materia de acceso a la vivienda. Ante ello, considera "prioritario" incrementar la construcción de este tipo de viviendas, para facilitar el acceso a una vivienda "digna y adecuada", especialmente para los colectivos con mayores dificultades.

Así, y aún teniendo en cuenta que el mercado residencial gallego estuvo marcado el año pasado por incrementos "significativos" en la actividad de compraventa de viviendas, en la concesión de hipotecas y en los visados de obra nueva de carácter residencial, el CES entiende que "es necesario reforzar las medidas necesarias para incrementar la oferta", tanto pública como privada.

Mientras, ante el alza de las viviendas de uso turístico, el CES considera "necesario incidir" en medidas de seguimiento para "evitar efectos negativos", como menos disponibilidad, subida de los alquileres y un modelo turístico "de bajo valor y alta rotación".

Viendo "clara" la relación entre el riesgo de pobreza y la tenencia de vivienda, el CES reclama "reforzar las políticas de apoyo habitacional", mediante incentivos fiscales y una mayor disponibilidad de vivienda para paliar el impacto de este coste básico en el presupuesto familiar.

En 2025, los mayores incrementos interanuales de los precios en Galicia, según constata el organismo, están relacionados con la vivienda y la alimentación, dos rúbricas que afectan "de manera especialmente intensa" a las personas con menores ingresos. Por ello, insta a los poderes públicos a adoptar "medidas eficaces" que contribuyan a corregir esta situación y garantizar una mayor protección de los hogares más vulnerables.

Incendios

Por otra parte, ante la "crisis forestal" registrada en Galicia durante 2025, con los incendios más graves de los últimos 30 años y una "enorme" superficie quemada, que derivó "no solo en una crisis ambiental sino en una emergencia de protección civil", con numerosas víctimas, el CES reclama priorizar la prevención durante todo el año, con recursos humanos y materiales "suficientes y adecuados" y una "mejor gestión" del monte gallego.

"El verano de 2025 fue catastrófico, con más de 118.000 hectáreas quemadas, multiplicando por 44 la superficie afectada el año anterior", recuerda el CES. Ante esto, considera "necesario" un análisis "profundo" de las causas estructurales de este fenómeno y adaptar las políticas de prevención y defensa contra el fuego en el futuro.

Población extranjera

La memoria también se pronuncia sobre la llegada de población extranjera, que explica el mantenimiento del número de habitantes en los últimos años "en buena medida", pues "contribuye a frenar el descenso demográfico y a cubrir necesidades laborales".

Al respecto, advierte de que estas personas "se enfrentan no solo a las dificultades generales de acceso al empleo y a la vivienda, sino también a obstáculos añadidos" relacionados con el desconocimiento del idioma, de las costumbres y del funcionamiento administrativo y social del territorio.

Por ello, el CES cree "fundamental" que las administraciones impulsen políticas activas de integración social y laboral, como programas de aprendizaje lingüístico, orientación laboral y apoyo educativo.

Economía

En materia económica, ve "necesario reforzar la capacidad exportadora" de Galicia y avisa de que el crecimiento "tiene límites sociales y laborales", ya que no garantiza por sí solo una mejora de las condiciones de vida de la mayoría de la población.

El CES, que observa una ralentización en la generación de empleo, pide también "políticas valientes de relevo generacional" y modernizar el agro y el mar con tecnología. Reclama, asimismo, medidas para proteger el poder adquisitivo de las familias, reforzar las políticas de apoyo social y garantizar el acceso asequible a los bienes y servicios esenciales.

Mercado de trabajo

En lo relativo al mercado de trabajo, alerta de que la resolución del convenio de colaboración entre el IGE y el INE por el que se ampliaba la muestra de la EPA en Galicia implica la pérdida de información estadística que afecta a la capacidad de diagnóstico. En consecuencia, solicita recuperarlo o reforzar instrumentos que permitan disponer de datos "fiables y completos".

En otro apartado, avisa de que Galicia se sitúa a la cabeza en número de afectados por ERE, así como en número de huelgas y de personas afectadas. "Hay que analizar las causas de esta situación y aplicar medidas para remediarla", afirma.

Sector primario

Todavía sobre el primario, el CES insta al Gobierno a analizar "en profundidad" las condiciones laborales en este sector e incrementar el apoyo. "Fundamental" es, a su juicio, realizar un estudio "detallado" de los efectos que el cambio climático pueda tener sobre el sector e implementar medidas preventivas para mitigarlos y adaptarse a nuevos escenarios.

Llama la atención sobre la situación del marisqueo a pie, que en 2025 registra una nueva pérdida de permisos de actividad y, por otra parte, ante la caída del empleo en el textil, reclama "acompañar los procesos de digitalización y automatización" con instrumentos de apoyo y planes de recualificación para evitar la pérdida de puestos de trabajo.