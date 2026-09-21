Galicia implanta una asignatura de lectura en 1º y 2º de ESO tras la debacle en el informe PISA

Una docente atiende a las alumnas en un aula de Primaria.

Los resultados del último informe PISA han vuelto a poner el foco en las competencias de lectura y matemáticas del alumnado gallego. El estudio PISA 2025, publicado el pasado 8 de septiembre, sitúa a Galicia en 454 puntos en comprensión lectora, 466 en matemáticas y 486 en ciencias, con descensos respecto a la edición de 2022 de 31, 20 y 20 puntos, respectivamente.

El retroceso gallego se produce en un contexto de caída generalizada de los resultados educativos en España, la Unión Europea y la OCDE. Aun así, el alumnado gallego se mantiene por encima de la media española en las tres competencias.

España obtuvo 451 puntos en lectura, 457 en matemáticas y 477 en ciencias. En comprensión lectora, sin embargo, Galicia queda por debajo de las medias de la UE (459) y de la OCDE (461).

Con este escenario como referencia, la Xunta prepara un paquete de medidas para reforzar la comprensión lectora y el aprendizaje de matemáticas en los colegios e institutos gallegos. Las actuaciones se pondrán en marcha entre este curso y el próximo.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció este lunes las principales medidas tras la reunión del Consello. Entre ellas destaca la creación de una asignatura específica de Lectura y comprensión en 1º y 2º de ESO, además de convertir la lectura en un elemento transversal en todas las materias de Primaria.

La lectura será transversal en Primaria

Educación modificará el currículo de Educación Primaria para que la lectura se trabaje de forma transversal en todas las materias y no únicamente en las asignaturas vinculadas al área lingüística.

En 1º y 2º de ESO se implantará la nueva asignatura “Lectura y comprensión”, en la que se incidirá especialmente en el análisis de textos.

La medida busca reforzar la capacidad del alumnado para comprender, interpretar y analizar textos, una competencia que ha registrado uno de los mayores retrocesos en el último informe PISA.

Refuerzo de las matemáticas desde Primaria

El plan también contempla medidas específicas para mejorar el aprendizaje matemático. Este mismo curso, la Xunta pondrá en marcha en Primaria el programa Avanza Matemáticas, destinado a consolidar conceptos básicos y mejorar la capacidad de razonamiento matemático y de cálculo.

La iniciativa pretende reforzar los conocimientos fundamentales desde las primeras etapas educativas y mejorar la base matemática del alumnado.

Más apoyo y formación para los docentes

Otra de las medidas anunciadas pasa por ampliar el apoyo al profesorado mediante una oficina de atención al profesorado, que ofrecerá una atención integrada a los docentes.

También se reforzará el acompañamiento de los profesores en prácticas y se organizará formación específica vinculada al plan de mejora y refuerzo de la comprensión lectora.

La Xunta prevé además ofrecer apoyo y formación para que los docentes puedan afrontar los nuevos retos derivados del uso de tecnologías como la Inteligencia Artificial en el ámbito educativo.

Aulas de acogida para alumnos que llegan con el curso empezado

El paquete de medidas incluye también un proyecto piloto de aulas de acogida en ESO, destinado a ayudar al alumnado que se incorpore a un centro educativo con el curso ya comenzado y que necesite especialmente refuerzo en el ámbito lingüístico.

La Xunta también promoverá planes específicos para cada centro educativo y creará una red de centros de buenas prácticas que puedan servir de referencia para otros colegios e institutos.

A estas actuaciones se sumará la creación de unas "olimpiadas de Primaria", con las que el Gobierno gallego pretende estimular y motivar al alumnado.