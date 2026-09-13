Infografía | El sistema gallego acusa el golpe del informe PISA, aunque resiste en la cabeza estatal y lidera en equidad

Un grupo de alumnas de Educación Primaria en el primer día de curso el pasado año.

El último informe PISA confirma un descenso generalizado del rendimiento académico a nivel internacional, una tendencia de la que Galicia tampoco ha logrado escapar. Pese a la bajada de las puntuaciones respecto a ediciones anteriores, la comunidad se mantiene en la zona alta del panorama educativo español y destaca especialmente por la equidad de su sistema.

El sistema educativo gallego acusa el golpe de PISA, aunque resiste en la cabeza estatal y lidera en equidad. | Milena

En Ciencias, Galicia obtiene su mejor resultado, con 486 puntos. La cifra supera la media de España (477), la de la Unión Europea (481) y la de la OCDE (482), y sitúa a la comunidad entre las que encabezan el ranking nacional, junto a Madrid, Castilla y León, Asturias y Cantabria.

En Matemáticas, el alumnado gallego alcanza los 466 puntos, por encima de la media española (457) y de los promedios de la OCDE y la UE, ambos situados en 463. El resultado más discreto se registra en Lectura, con 454 puntos. Aun así, Galicia supera el promedio nacional (451), aunque queda por debajo de la media de la OCDE (482).

Uno de los aspectos que más destaca el informe es la equidad del sistema educativo gallego. Solo el 5,6 % de las diferencias de rendimiento entre estudiantes se explica por el origen socioeconómico de sus familias, el porcentaje más bajo de España y muy inferior al registrado por la OCDE (11,6 %).

El informe también refleja diferencias entre la enseñanza pública y la privada. A igualdad de perfil socioeconómico y composición del alumnado, los centros públicos obtienen en Ciencias un rendimiento 26 puntos superior al de los privados.

En cuanto a las brechas de género, los resultados en Ciencias muestran una situación de empate técnico entre chicos y chicas. En Competencia Lectora, los varones obtienen una ventaja de ocho puntos, mientras que en Matemáticas se produce una situación menos habitual: las alumnas superan a los alumnos en 32 puntos.