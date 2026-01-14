Consulta las fechas de solicitud de plazas escolares en Galicia: plazos, requisitos y tramitación

La Xunta ha anunciado el plazo del que disponen las familias gallegas para solicitar plaza escolar para sus hijos, tanto para los que entran por primera vez en el sistema educativo como para aquellos alumnos de Educación Infantil, Educación Primaria, ESO y Bachillerato que desean cambiar de centro escolar siempre que haya plazas disponibles, tal y como fija la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP.

Antes de eso, también se abrirá el período de reserva de plaza para el caso de los alumnos que finalizan etapa en su centro actual y pasan al centro adscrito que les corresponde. Esto es, por ejemplo, para aquellos estudiantes que finalizan Primaria en un colegio y pasan la Secundaria en un instituto, o que finalizan Infantil en una escuela de Educación Infantil (EEI) y pasan a un colegio de Primaria.

Plazos para solicitar las plazas

En el primer caso, de aquellos que entran por primera vez al sistema educativo o para aquellos que desean cambiar de centro escolar, el plazo de solicitud de plazas es del 1 al 20 de marzo de 2026. En el segundo caso, para aquellos que terminan una etapa en su centro y pasan al adscrito que le corresponde, el plazo de solicitud es del jueves 15 de enero al 4 de febrero de 2026.

Listados provisionales y definitivos

Los listados provisiona les de admitidos y excluidos se publicarán el día 24 de abril, una vez cerrado el plazo de solicitudes. Las definitivas se publicarán el 15 de mayo y los plazos de formalización de matrícula serán del 20 a 30 de junio para los alumnos de Infantil y Primaria y de 23 de junio a 7 de julio para los de ESO y Bachillerato.

Además de los procedimientos y de los plazos señalados, la organización del próximo curso incorpora también las medidas del acuerdo de mejora de la enseñanza blindadas a través de la Ley de medidas fiscales y administrativas de la Xunta de Galicia de 2025, entre las que se incluye la reducción progresiva de la rateo máxima de 20 alumnos por aula que comenzó a aplicarse en el curso 2024/25 y opera ya para 4º y 5º de Educación Infantil, y el próximo curso 2026/27 se extenderá a 6º de Infantil.

Tramitación en línea

La Consellería de Educación pone a disposición de las familias la aplicación admisionalumnado, que posibilita que los progenitores cubran la solicitud en la aplicación, marquen los criterios del baremo que, llegado el caso, quieran que se les valoren, y puedan presentarla de forma presencial en el centro, o por vía electrónica a través de la propia aplicación.

Los usuarios podrán consultar el estado de tramitación de la solicitud en las distintas fases del procedimiento utilizando el código que genera la aplicación al grabar la solicitud, junto con el DNI del progenitor o progenitora firmante.