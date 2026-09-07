Publicada la adjudicación de 59 plazas fijas en el Sergas: el plazo para tomar posesión concluye el 7 de octubre

Trabajadora de la Central de Esterilización del CHUO, en imagen proporcionada por el hospital a 8 de agosto de 2026.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado las resoluciones de la Dirección Xeral de Recursos Humanos del Sergas por las que se nombra personal estatutario fijo y se adjudica destino definitivo a 59 profesionales seleccionados mediante concurso-oposición. Esta medida supone la consolidación de empleo estable para los aspirantes que han superado los correspondientes procesos selectivos.

La asignación de plazas fijas beneficia a diversas especialidades técnicas y administrativas de la red sanitaria gallega. En el ámbito técnico-sanitario obtienen su plaza 31 especialistas: ocho técnicos superiores en anatomía patológica y citología, 16 en dietética y siete en documentación sanitaria. Por su parte, el área administrativa suma 28 profesionales fijos, repartidos entre dos plazas del grupo técnico y 26 del grupo de gestión de la función administrativa.

Todos los aspirantes nombrados disponen de un plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación oficial para incorporarse a sus puestos adjudicados, concluyendo el periodo de toma de posesión el próximo 7 de octubre de 2026.