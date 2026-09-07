Publicada la adjudicación de 59 plazas fijas en el Sergas: el plazo para tomar posesión concluye el 7 de octubre
TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS
El Diario Oficial de Galicia publica la adjudicación de 59 plazas fijas en el Sergas para perfiles técnicos y administrativos, fijando como límite el 7 de octubre para la toma de posesión
El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado las resoluciones de la Dirección Xeral de Recursos Humanos del Sergas por las que se nombra personal estatutario fijo y se adjudica destino definitivo a 59 profesionales seleccionados mediante concurso-oposición. Esta medida supone la consolidación de empleo estable para los aspirantes que han superado los correspondientes procesos selectivos.
La asignación de plazas fijas beneficia a diversas especialidades técnicas y administrativas de la red sanitaria gallega. En el ámbito técnico-sanitario obtienen su plaza 31 especialistas: ocho técnicos superiores en anatomía patológica y citología, 16 en dietética y siete en documentación sanitaria. Por su parte, el área administrativa suma 28 profesionales fijos, repartidos entre dos plazas del grupo técnico y 26 del grupo de gestión de la función administrativa.
Todos los aspirantes nombrados disponen de un plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación oficial para incorporarse a sus puestos adjudicados, concluyendo el periodo de toma de posesión el próximo 7 de octubre de 2026.
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