Santiago de Compostela recibe este jueves 19 de noviembre la Copa del Mundo conquistada por la selección española masculina, justo cuando se cumplen cuatro meses de la final ganada ante Argentina en Estados Unidos. El trofeo regresa así a la ciudad desde cuyo aeropuerto —Rosalía de Castro-Lavacolla— partió la expedición nacional de 120 personas rumbo a su segunda estrella. La jornada arrancó con una recepción institucional en el Pazo de Raxoi y la tradicional ofrenda al Apóstol en la Catedral, a poco más de un mes de que comience el Xacobeo 2027.

En el acto oficial, el seleccionador Luis de la Fuente, acompañado por el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, y el titular de la Xunta, Alfonso Rueda, puso en valor el recibimiento que está teniendo la gira Reyes del Mundo en todo el país. Visiblemente emocionado, el técnico calificó la visita al patrón de España como un momento que va "más allá de lo deportivo", pidió "salud para seguir trabajando" y abogó por ir "paso a paso" ante futuros retos como la Nations League o el Mundial de 2030, cita a la que Rueda deseó acudir para conquistar un tercer título antes del Xacobeo 2032. La recepción reunió también a los presidentes del Deportivo y del Celta, Juan Carlos Escotet y Marián Mouriño, quienes departieron de forma privada antes del inicio del acto.

Tras la agenda institucional, el protagonismo se traslada esta tarde (17:00 horas) al Multiusos Fontes do Sar, donde más de 7.000 niños de un centenar de clubes de fútbol base arroparán el trofeo junto al presidente de la Real Federación Galega de Fútbol, Pablo Prieto, y el delantero compostelano y campeón del mundo Borja Iglesias.

Para el público general, la Copa del Mundo permanecerá expuesta este viernes 20 y sábado 21 de noviembre, de 10:00 a 20:00 horas, en el edificio CINC de la Cidade da Cultura. El acceso será gratuito y por estricto orden de llegada, sin registro previo: los asistentes deberán inscribirse en el propio control de acceso del recinto para obtener su entrada, que no otorgará prioridad de paso.