Punxín proyecta un nuevo centro multiusos permanente: proponen llamarlo Luis de la Fuente

El campo de San Wintila, A Costa, donde se pretende instalar el centro multiusos de Punxín.

El gobierno local de Punxín proyecta la creación de un gran centro multiusos permanente destinado a dar servicio a todos los vecinos del municipio. La iniciativa, que propone acondicionar una parcela de 5.000 metros cuadrados para uso deportivo, lúdico y social, será llevada al pleno de septiembre mediante una moción de Compromiso por Galicia (CxG), formación que forma parte del cogobierno en el Concello.

El proyecto, planteado por escrito este martes por el teniente de alcalde, Eladio Fernández, responde a la necesidad de dinamizar la vida local en un contexto donde la despoblación de las parroquias es cada vez más acusada. Fernández explica que la falta de fondos propios impide impulsar acciones individuales en cada núcleo, por lo que resulta imprescindible centralizar los recursos.

El objetivo de esta iniciativa, enmarcada en un plan de “fortalecimiento y participación de la sociedad civil”, es que el nuevo polideportivo se convierta en un punto de encuentro donde, en palabras del teniente de alcalde, “lo social, lo lúdico y lo deportivo se entrecrucen, formando pueblo”.

El lugar elegido para ubicar estas instalaciones es el campo de San Wintila, en A Costa. Se trata de un enclave histórico que durante décadas ha sido el escenario de las fiestas patronales, pero que actualmente se encuentra muy deteriorado.

Desde la tenencia de alcaldía consideran que es el espacio ideal para desarrollar el proyecto, ya que, al ser un terreno completamente llano, la única inversión necesaria sería la instalación del propio recinto y su equipamiento. Además, su situación estratégica junto a la carretera nacional permitiría que cualquier vecino del entorno de Punxín acceda a él en un máximo de tres minutos en coche.

Para lograr materializar este centro, Eladio Fernández hace un llamamiento a las demás administraciones y entidades, solicitando su colaboración y apoyo financiero para hacer realidad esta nueva infraestructura para el municipio.

Proponen darle el nombre de Luis de la Fuente

Fernández solicita el apoyo de otras instituciones y formaciones políticas para sacar adelante esta iniciativa que permitirá albergar actos culturales, actividades deportivas, fiestas, representaciones teatrales y otros eventos al aire libre. Por ello, insiste en que se trata de un proyecto que requiere la cooperación de todas las administraciones.

Por otro lado, manifiesta su intención de proponer que el futuro centro multiusos lleve el nombre del actual seleccionador de la selección española de fútbol, Luis de la Fuente, “por sus valores y la humildad con la que trabaja” tras conseguir el segundo Mundial para la selección española.

“No es una cuestión de haber ganado la copa”, subraya Fernández, sino de reconocer una trayectoria.