Cortada la conexión ferroviaria entre Ourense y Vigo por obras de renovación de la vía

Usuarios en la estación de tren de Ourense en una imagen de archivo.

La conexión ferroviaria entre Ourense y Vigo permanece cortada y, mientras avanzan las actuaciones en distintos puntos del trazado, Adif ha dado un nuevo paso en la renovación de la Línea del Miño con los trabajos previstos entre Redondela y Arcade.

La actuación contempla la renovación de 7,8 kilómetros de vía, con la instalación de nuevo carril, traviesas, balasto y desvíos. También se ejecutarán trabajos para suprimir un paso a nivel, reforzar puentes, mejorar el gálibo de los túneles y renovar el drenaje.

A estas obras se suma la electrificación de cinco kilómetros entre Redondela y Arcade, con una inversión de 3,4 millones de euros. La instalación de la catenaria permitirá completar la electrificación de la línea convencional entre Redondela y Pontevedra.

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La actuación se integra en el conjunto de obras que Adif desarrolla en la Línea del Miño, con una inversión global de 265 millones de euros. El objetivo es modernizar el trazado, aumentar su capacidad para trenes de viajeros y mercancías y reforzar la conexión ferroviaria con Portugal.

En el tramo más próximo a Ourense, Adif también ha contratado la redacción del proyecto para renovar los 96 kilómetros entre Ourense y Guillarei, mientras que ya se ha completado la renovación de la plataforma y la electrificación entre Guillarei y Tui.