Medio centenar de incidencias en el tren del Miño en obras

El servicio ferroviario de la línea del Miño, que conecta Vigo, Ourense y Ponferrada, atraviesa una situación crítica debido a la suma de obras prolongadas y averías constantes. Desde el pasado mes de abril, las vías entre la estación viguesa de Guixar y Guillarei están cerradas por trabajos de modernización, obligando a los viajeros a realizar este primer tramo en autobús antes de poder subirse al tren.

A la incomodidad de este transbordo se ha sumado un mes de agosto desastroso. Los sindicatos alertan que más de la mitad de los trenes hacia Ponferrada sufrieron graves deficiencias, obligando a Renfe a improvisar con taxis y autobuses adicionales para que los pasajeros lograran llegar a su destino. Ante este panorama, exigen medidas urgentes. Temen que se esté abandonando la línea del Miño para favorecer la conexión del Eje Atlántico (que recibirá mejoras en octubre) y critican que todavía no se han recuperado frecuencias eliminadas durante la pandemia.

Por su parte, ADIF justifica el corte total de la línea porque las obras en los cuatro túneles entre Redondela y Guillarei -especialmente en el de Os Valos- son incompatibles con el paso de trenes. La empresa señala que ya están finalizando las mejoras entre Guixar y Redondela, y que han renovado diez kilómetros de vía entre Porriño y Guillarei, quedando pendiente la futura construcción de un viaducto en Louredo.

Mientras tanto, la paciencia de los viajeros habituales se agota. La falta de fiabilidad del plan de transporte alternativo no solo supone un trastorno logístico diario para quienes se desplazan por trabajo o estudios, sino que también aísla a las comarcas del interior que dependen de esta histórica conexión con la costa y con Castilla y León.

Según las estimaciones oficiales, este complejo escenario debería llegar a su fin en abril de 2027. Será entonces cuando los trabajos terminen, los trenes vuelvan a circular con normalidad por la vía y regrese el esperado Tren Celta directo entre Vigo y Oporto.

El apeadero ferroviario de Chapela, casi listo

Las actuaciones entre Vigo y Redondela ya se encuentran en su recta final. Una de las más importantes para el viajero, la construcción del apeadero de Chapela, ya se encuentra casi lista, aunque no hay fecha oficial para que los trenes se detengan en esa parada. Será un nuevo punto de detención para el tren Regional. Ya finalizada se encuentra la renovación de la totalidad de la vía y las mejoras en la estación de Redondela. Falta por finalizar la renovación del túnel de A Guía, la instalación de 10 nuevos desvíos de mayores prestaciones en puntos como Redondela y Bifurcación Chapela y la renovación de las instalaciones de señalización, con nuevos enclavamientos de última tecnología.

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Esta actuación vendrá precedida de otra entre Guillarei y Ourense, que podrá obligar a un nuevo corte en el tráfico por el Miño. De momento, la redacción del proyecto se encuentra en licitación, por lo que todavía tardará en conocerse más detalles.