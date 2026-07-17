Cortado el túnel de Folgoso, en A Cañiza, en sentido Ourense por una intensa humareda

La humareda visible desde el exterior del túnel de Folgoso obligó a interrumpir el tráfico por motivos de seguridad.

El túnel de Folgoso, en el municipio pontevedrés de A Cañiza, permanece cortado al tráfico en sentido Ourense después de que una intensa humareda obligara a cerrar la infraestructura por motivos de seguridad.

Según las primeras informaciones, un camión habría sufrido una avería en el turbo, lo que provocó una gran acumulación de humo en el interior del túnel. La falta de visibilidad llevó a las autoridades a interrumpir la circulación para evitar posibles accidentes.

Por el momento, no consta que se hayan producido heridos, mientras los servicios de emergencia y de mantenimiento trabajan en la zona para ventilar el túnel y restablecer la circulación con seguridad.

Se recomienda a los conductores extremar la precaución y seguir las indicaciones del personal desplazado al lugar mientras continúan las labores para normalizar la situación.