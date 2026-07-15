Un accidente de tráfico con heridos provoca retenciones en la A-52 sentido Ourense

Un accidente de tráfico se saldó con al menos dos personas heridas en plena A-52, en la provincia de Ourense. A las 11:50 horas de este miércoles, un particular alertaba de que dos vehículos habían tenido una colisión por alcance.

Uno de ellos remitía dolor en el pecho por el airbag, mientras que el otro hacía lo mismo con dolencias en una pierna. La ubicación del accidente fue el kilómetro 262 a la altura de Quins, en dirección Vigo-Ourense.

Hasta el lugar acudió Urxencias Sanitarias, el GES de Ribadavia y la Guardia Civil de Tráfico. El suceso provocó retenciones en el punto.