Cortan los asientos de un coche para rescatar a un herido tras una salida de vía en Lugo

Una salida de vía registrada en la LU-132, a su paso por el municipio lucense de Barreiros, obligó a movilizar a los bomberos para rescatar a uno de los ocupantes del vehículo, que quedó inclinado sobre un terraplén tras el accidente.

El suceso se produjo pasada la medianoche en la parroquia de Cabarcos. Fueron los propios implicados quienes contactaron con el 112 Galicia para alertar de lo ocurrido después de que el coche en el que viajaban se saliese de la carretera.

La posición en la que quedó el vehículo complicó el acceso de los profesionales del Servizo de Urxencias Sanitarias Galicia-061, por lo que desde el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia se solicitó la intervención de los Bomberos de Barreiros.

Finalmente, los efectivos tuvieron que rescatar a uno de los dos ocupantes, el copiloto, para lo que fue necesario cortar los asientos del vehículo y facilitar así su salida.

El herido recibió atención sanitaria en el lugar y posteriormente fue trasladado al hospital. El otro ocupante no precisó ser evacuado.