Coruña recibirá al crucero Ambition confinado por norovirus este sábado

ESCALA DE 10 HORAS

El crucero procedente de la ciudad francesa de Burdeos llegará a la ciudad gallega y hará una escala de 10 horas antes de continuar su trayecto hacia Gijón. En su interior hay más de 1.600 personas confinadas por 80 casos positivos confirmados

El crucero Ambition atracado.
El crucero Ambition atracado. | Europa Press

El crucero Ambition confinado por un brote de norovirus llegará este sábado a Coruña procedente de Burdeos. En su interior se encuentran 1.600 personas entre tripulación y pasajeros. Finalmente será Coruña antes de llegar a Getxo.

Este virus gastrointestinal tiene confirmados 80 casos positivos en el crucero que llegará al puerto gallego este fin de semana. La mayoría de los pacientes son de nacionalidad británica e irlandesa.

La llegada de la embarcación al Muelle de Trasatlánticos del puerto de A Coruña se espera para las 9:30 horas del sábado y permanecerá diez horas atracado antes de poner rumbo a Gijón a las 20:00 horas.

Por el momento se desconoce si los pasajeros y tripulantes del Ambition podrán bajar del barco o no. 

La diarrea, el dolor abdominal y los vómitos son los síntomas de este virus que suelen comenzar entre 12 y 48 horas después de haber entrado en contacto y los síntomas duran generalmente de 1 a 3 días. A partir de ahí, la mayoría de los afectados se recupera sin más complicación.

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