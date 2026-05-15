Coruña recibirá al crucero Ambition confinado por norovirus este sábado

El crucero Ambition confinado por un brote de norovirus llegará este sábado a Coruña procedente de Burdeos. En su interior se encuentran 1.600 personas entre tripulación y pasajeros. Finalmente será Coruña antes de llegar a Getxo.

Este virus gastrointestinal tiene confirmados 80 casos positivos en el crucero que llegará al puerto gallego este fin de semana. La mayoría de los pacientes son de nacionalidad británica e irlandesa.

La llegada de la embarcación al Muelle de Trasatlánticos del puerto de A Coruña se espera para las 9:30 horas del sábado y permanecerá diez horas atracado antes de poner rumbo a Gijón a las 20:00 horas.

Por el momento se desconoce si los pasajeros y tripulantes del Ambition podrán bajar del barco o no.

La diarrea, el dolor abdominal y los vómitos son los síntomas de este virus que suelen comenzar entre 12 y 48 horas después de haber entrado en contacto y los síntomas duran generalmente de 1 a 3 días. A partir de ahí, la mayoría de los afectados se recupera sin más complicación.