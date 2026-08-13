Crisis de ansiedad, caídas y consultas sin síntomas: Galicia registra 19 incidencias durante el eclipse

Varias personas durante el eclipse solar total de 2026, a 12 de agosto de 2026, en Lugo, Galicia (España)

El servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 atendió durante el eclipse total de sol que se pudo ver en Galicia este miércoles un total de 19 incidencias, en su mayoría consultas sin síntomas, caídas y crisis de ansiedad.

El Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) recopiló los datos de atención del 061 entre las 19.30 horas y las 22.12 horas, tal y como ha informado la Consellería de Sanidade.

Del total de asistencias, 11 se resolvieron directamente desde la propia central del 061 y ocho necesitaron traslado a un centro hospitalario.

Entre esas incidencias se incluyen ocho consultas sin sintomatología, seis caídas, tres crisis de ansiedad, un mareo y un síncope.

Destacan además que durante las dos horas de duración del eclipse, el 061 atendió un volumen de 250 llamadas, una "cifra habitual" para esa franja horaria.