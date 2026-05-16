El crucero Ambition atraca en A Coruña con un brote de gastroenteritis a bordo

Personal sanitario (con chalecos amarillos) desembarca con pasajeros del crucero 'Ambition', aislado por un brote de gastroenteritis, durante una escala en el puerto de A Coruña

Técnicos de Sanidad Exterior han autorizado este sábado el desembarque en A Coruña del crucero ‘Ambition’, después de inspeccionar la situación sanitaria a bordo tras el brote de gastroenteritis común que afectó a decenas de pasajeros y miembros de la tripulación.

Según ha informado la Delegación del Gobierno, actualmente permanecen aisladas 21 personas con síntomas, siguiendo los protocolos sanitarios establecidos.

Inspección sanitaria en el puerto

El buque atracó en el puerto coruñés a las 09.30 horas, procedente de Burdeos, donde previamente ya se había autorizado el desembarque de pasajeros.

A las 10.20 horas, los servicios de Sanidad Exterior accedieron al barco para realizar la inspección correspondiente y evaluar la incidencia del virus entre el pasaje y la tripulación.

Tras aproximadamente una hora de revisión, los técnicos autorizaron el desembarque al considerar que se cumplían las condiciones de seguridad y salud pública necesarias.

Más de 1.700 personas a bordo

La Delegación del Gobierno ha detallado que el crucero transporta a alrededor de 1.700 personas y ha insistido en que la situación “está monitorizada” y bajo control.

El barco tiene previsto partir sobre las 20.00 horas con destino a Gijón, antes de continuar posteriormente su travesía hacia Bilbao.