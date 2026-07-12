Cuatro jóvenes heridos graves tras salirse de la carretera en Ponteceso

Cuatro jóvenes han resultado heridos de gravedad tras sufrir una salida de vía con el coche en el que circulaban por el municipio coruñés de Ponteceso.

Según ha informado el 112 Galicia, el accidente se produjo sobre las 6:30 horas en la carretera DP-6805 (Pazos-A Campara). Un particular alertó inicialmente a los servicios de emergencia indicando que se trataba de una salida de vía con una persona herida.

No obstante, una vez desplazado al lugar, el GES de Ponteceso confirmó que los cuatro ocupantes del vehículo presentaban heridas de consideración, por lo que fue necesaria la intervención de los servicios sanitarios.

En el operativo participaron efectivos del 061, la Guardia Civil y el GES de Ponteceso. También fueron movilizados los Bomberos de Carballo, aunque finalmente no tuvieron que intervenir al encontrarse los ocupantes ya liberados cuando llegaron los equipos de emergencia.