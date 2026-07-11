Una persona herida tras una colisión entre dos coches en la OU-1112

ACCIDENTE DE TRÁFICO

La colisión entre ambos vehículos provocó la presencia de los Bomberos de Xinzo que tuvieron que limpiar los restos del líquido derramado a consecuencia del accidente de tráfico.

La OU-1112 a su paso por Xinzo de Limia.
La OU-1112 a su paso por Xinzo de Limia. | Google Maps

Un accidente de tráfico entre dos coches deja una persona herida en la OU-1112 a su paso por Xinzo de Limia. La colisión se produjo en el kilómetro 0.5 de dicha carretera y fue un testigo quien dio el aviso.

El 112 Galicia atendió la llamada del testigo que había personas ilesas fuera de los vehículos pero resaltando que era necesaria la atención a uno de los pasajeros que se encontraba herido.

El accidente se produjo sobre las 15:30 horas y hasta el lugar del accidente se desplazaron una ambulancia con personal de Urgencias Sanitarias, Guardia Civil de Tráfico, Policía Local, Protección Civil y Bomberos de Xinzo.

La presencia de los bomberos fue requerida para limpiar el líquido vertido como consecuencia de la colisión entre ambos vehículos.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats