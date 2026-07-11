Una persona herida tras una colisión entre dos coches en la OU-1112

La OU-1112 a su paso por Xinzo de Limia.

Un accidente de tráfico entre dos coches deja una persona herida en la OU-1112 a su paso por Xinzo de Limia. La colisión se produjo en el kilómetro 0.5 de dicha carretera y fue un testigo quien dio el aviso.

El 112 Galicia atendió la llamada del testigo que había personas ilesas fuera de los vehículos pero resaltando que era necesaria la atención a uno de los pasajeros que se encontraba herido.

El accidente se produjo sobre las 15:30 horas y hasta el lugar del accidente se desplazaron una ambulancia con personal de Urgencias Sanitarias, Guardia Civil de Tráfico, Policía Local, Protección Civil y Bomberos de Xinzo.

La presencia de los bomberos fue requerida para limpiar el líquido vertido como consecuencia de la colisión entre ambos vehículos.