ACCIDENTE DE TRÁFICO
Una persona herida tras una colisión entre dos coches en la OU-1112
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Un accidente de tráfico entre dos coches deja una persona herida en la OU-1112 a su paso por Xinzo de Limia. La colisión se produjo en el kilómetro 0.5 de dicha carretera y fue un testigo quien dio el aviso.
El 112 Galicia atendió la llamada del testigo que había personas ilesas fuera de los vehículos pero resaltando que era necesaria la atención a uno de los pasajeros que se encontraba herido.
El accidente se produjo sobre las 15:30 horas y hasta el lugar del accidente se desplazaron una ambulancia con personal de Urgencias Sanitarias, Guardia Civil de Tráfico, Policía Local, Protección Civil y Bomberos de Xinzo.
La presencia de los bomberos fue requerida para limpiar el líquido vertido como consecuencia de la colisión entre ambos vehículos.
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