Cuatro personas hospitalizadas tras un incendio en una nave en Ponteareas

Un incendio declarado este martes en una nave industrial de Ponteareas (Pontevedra) ha provocado el traslado de cuatro personas al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. El fuego se originó en un establecimiento dedicado a la venta de material agrícola, situado en el kilómetro 643 de la carretera N-120.

El 112 Galicia recibió el primer aviso a las 14:50 horas, cuando un particular alertó de que salía humo del interior de las instalaciones. Los Bomberos de Ponteareas también comunicaron al servicio de emergencias que se dirigían al lugar tras recibir una llamada de alerta.

Hasta la zona se desplazaron efectivos de los Bomberos de Ponteareas y del Baixo Miño, la Guardia Civil, la Policía Local y Protección Civil.

El fuego comenzó en una zona de almacenamiento

Según ha informado el 112 Galicia, el incendio afectó a una nave de aproximadamente 70 metros de longitud, dedicada a la comercialización de material agrícola. Las llamas comenzaron en el espacio donde se almacenaban los productos destinados a la venta, lo que obligó a intervenir a los equipos de emergencias para evitar su propagación. Durante las labores de extinción, los efectivos desplazados solicitaron asistencia sanitaria para varios trabajadores, por lo que se movilizó también al personal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Finalmente, los servicios sanitarios confirmaron el traslado de cuatro personas al Hospital Álvaro Cunqueiro por distintas afecciones, sin que hayan trascendido más detalles sobre su estado. Los equipos de intervención han conseguido controlar completamente el incendio, aunque a última hora de la tarde todavía permanecían activos algunos pequeños focos en el interior de la nave.

Los servicios de emergencia continúan trabajando en las instalaciones para completar las labores de extinción.