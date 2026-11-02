Los cuidados paliativos en pediatría quedan blindados con un plan de tres millones hasta 2030

Aprobado el primer plan gallego que unifica y refuerza la atención a niños con dolencias graves.

La Xunta ha aprobado el primer Plan gallego de cuidados paliativos pediátricos, una iniciativa que contará con un presupuesto de tres millones de euros y se extenderá hasta 2030. El programa busca unificar y reforzar la atención a niños y adolescentes con enfermedades graves, así como el acompañamiento a sus familias, con la atención domiciliaria como prioridad siempre que sea posible.

El presidente del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, anunció la aprobación tras la reunión semanal del Consello de la Xunta. Según explicó, el objetivo es establecer un modelo asistencial adaptado a la infancia y la adolescencia, con protocolos comunes de valoración y actuación en todo el territorio.

Entre las principales medidas figura la creación de un recurso de atención intermedia para los menores que, debido a su enfermedad, no puedan permanecer en casa, pero tampoco necesiten estar ingresados de forma permanente en una unidad de cuidados intensivos.

El plan también contempla un servicio de respiro familiar, que permitirá a los padres y cuidadores disponer de periodos de descanso mientras sus hijos permanecen atendidos por profesionales. La iniciativa busca dar respuesta tanto a las necesidades clínicas como a las emocionales y sociales de los menores y sus familias.

Unidades especializadas en tres hospitales gallegos

Para atender los casos más complejos, se crearán unidades de atención integral paliativa pediátrica en los hospitales universitarios de Santiago de Compostela, A Coruña y Vigo. Además, se constituirán progresivamente equipos multidisciplinares especializados en todas las áreas sanitarias.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, señaló que el programa pretende garantizar una atención sanitaria integral, coordinada y personalizada, adaptada a las características de cada etapa de la infancia y la adolescencia.

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Entre las actuaciones previstas se encuentran la identificación precoz de los pacientes con necesidades paliativas, la planificación anticipada de los cuidados y la elaboración de planes individualizados de atención. También se incluye el acompañamiento específico durante el final de la vida.

Cuatro líneas de actuación

El plan se estructura en cuatro líneas de trabajo: la clasificación de los pacientes y la población destinataria; la organización y coordinación de los recursos asistenciales; la atención integral a los menores con enfermedades avanzadas y sus familiares; y el impulso de la formación y capacitación de los profesionales sanitarios.

La Xunta prevé incorporar diez nuevos profesionales, cinco pediatras y cinco enfermeros, para desarrollar las medidas contempladas. Los presupuestos autonómicos del próximo año reservan un millón de euros para los recursos humanos y materiales necesarios.

El programa pretende garantizar que los menores con enfermedades crónicas complejas y necesidades de cuidados paliativos reciban una asistencia coordinada y personalizada durante todas las etapas de la enfermedad, con sus familias como parte fundamental de la atención.