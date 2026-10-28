Ourense lidera la vacunación contra la gripe entre mayores

La campaña de vacunación avanza a buen ritmo en el área sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras, situándose a la cabeza de Galicia en protección entre los mayores. Con más de 23.000 vecinos a partir de 60 años ya inmunizados -rozando el 19% de cobertura-, la respuesta está siendo especialmente positiva entre los mayores de 80, donde más de cuatro de cada diez ya han recibido su dosis.

El objetivo marcado antes del 31 de diciembre es proteger al menos a tres cuartas partes de la población mayor de 60. La estrategia engloba también a menores de entre seis meses y 11 años, embarazadas, personas con patologías crónicas, sanitarios y trabajadores de servicios esenciales. En paralelo, el refuerzo frente a la covid sigue enfocado principalmente en quienes superan los 70 años.

Tras centrarse en residencias, dependientes y sanitarios, el 2 de noviembre se abre el sistema de autocita para embarazadas y menores de 70 años con condiciones de riesgo. A partir del 9 de noviembre, empezarán a citar al grupo de 60 a 69 años. Además, este año la vacuna antigripal reforzada se ofrece a partir de los 65 para blindar mejor a los pacientes frente a complicaciones respiratorias.