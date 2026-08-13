El Cupón Diario del Eclipse deja 815.000 euros en Galicia

El Cupón Diario de la ONCE, dedicado al Eclipse, ha repartido 815.000 euros con un cupón con el premio mayor de 500.000 euros y nueve cupones premiados con 35.000 euros cada uno, correspondiente al sorteo del 12 de agosto, en O Grove (Pontevedra).

María Isabel Turnes Fernández ha sido la vendedora de la ONCE que ha dejado este premio en el municipio grovense. “Alguien se va a levantar hoy con una alegría, madre mía, el Eclipse lo he dado yo”, decía muy contenta cuando se enteró de la noticia. “Es el primer premio que doy así de grande en los seis años que llevo vendiendo”, afirmaba.

En total, María Isabel ha dejado 815.000 euros en O Grove. “Hace poco me quedé a un número de dar el bote del Eurojackpot y yo sentía que un premio grande se acercaba para mis clientes”, decía emocionada. “Esto sí son buenas noticias”. En total, el Cupón Diario de la ONCE dedicado al Eclipse del 12 de agosto ha repartido 1.865.000 euros entre cinco comunidades autónomas.

Además de Galicia, el Cupón dejó en Cataluña 420.000 euros con 12 cupones premiados: seis en Granollers, cinco en Vic y otro cupón en Lleida. En la Comunidad Valenciana, el cupón repartió 350.000 euros, con un cupón en Valencia y otros nueve cupones en Alzira. Otros cinco cupones se fueron hasta Aragón, dejando 175.000 euros en premios, y en Andalucía se repartieron 105.000 euros, con dos cupones premiados en Ubrique y uno en Jerez.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, contempla 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de las tres últimas o tres primeras cifras; y la misma cantidad para las dos primeras y últimas cifras, además del reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.