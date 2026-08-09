La Bonoloto reparte más de 140.000 euros en esta cafetería de Ourense
BOLETO PREMIADO
Un boleto de la Bonoloto, validado en una cafetería de Ourense, con cinco aciertos y el complementario otorgó más de 140.000 euros a un afortunado
La Bonoloto dejó en el sorteo de este sábado por segundo día consecutiva en Ourense un boleto premiado. Esta vez repartió 142.351,52 euros en una cafetería de Ourense.
Este episodio de buena suerte es el segundo consecutivo en la provincia El único boleto acertante de segunda categoría (5 aciertos+ complementario) fue validado en la Cafetería Bar Pino, situada en la carretera de Vigo 29.
La combinación ganadora está formada por los números 43, 30, 46, 35, 38, 19, complementario 03 y reintegro 2
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