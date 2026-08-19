El cupón de la ONCE deja 105.000 euros en una ciudad de Galicia

El Cupón Diario de la ONCE ha repartido 105.000 euros en premios en A Coruña, correspondientes al sorteo del 18 de agosto, gracias a tres cupones premiados con 35.000 euros cada uno. El vendedor Miguel Lis Cidranes es el encargado de repartir esta suerte desde su quiosco, situado en Calle Cantón Grande, número 3, en A Coruña, según informa la organización.

Los tres cupones premiados corresponden a las cinco cifras del número ganador, por lo que cada uno obtiene un premio de 35.000 euros. En total, la provincia de A Coruña recibe así 105.000 euros gracias al sorteo. El Cupón Diario de la ONCE del 18 de agosto reparte en conjunto 1.725.000 euros en premios entre Murcia, Andalucía, Galicia y Castilla-La Mancha.

El sorteo del Cupón Diario pone en juego cada día un premio de 500.000 euros al número y la serie, además de 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. La ONCE continúa así llevando sus premios a distintos puntos de España a través de su red de vendedores, con Galicia entre las comunidades que reciben parte de los premios del sorteo.