El curso escolar arranca con huelga en la enseñanza concertada

Los docentes de la enseñanza concertada en Galicia arrancarán el curso el 9 de septiembre con una huelga parcial, de 9.00 a 12.00 horas, para exigir a la Xunta que convocase la mesa de negociación y estableciese un calendario que les permitiera recuperar los “acuerdos bloqueados”, algunos “desde hace 17 años”, y homologar sus condiciones laborales a las de la pública. Todos los sindicatos ofrecieron este lunes una rueda de prensa conjunta para explicar unas reivindicaciones que les llevarán a una huelga por horas este miércoles y a protestas en Santiago, Vigo, A Coruña, Ourense y Lugo.

Yolanda Benito, de FSIE, explicó que la situación “viene de lejos”, con acuerdos retributivos “publicados en el DOG” que fueron “bloqueados” por cuestiones económicas y que, aseguró, han empeorado las condiciones laborales de más de 7.000 profesionales. Añadió que la reducción de carga lectiva “no es de aplicación” en la concertada y que los acuerdos en suspenso podrían suponer “entre 28.000 y 30.000 euros”.

José Antonio Míguez, de UGT, afirmó que reclaman “un calendario de negociación” para abordar los numerosos temas pendientes. Tania Alonso, de CC.OO., criticó el “bloqueo sistemático” de la consellería y los servicios mínimos fijados, que “cuadriplican o quintuplican” los habituales.

Juan Lemos, de FEUSO, lamentó la “actitud totalmente prepotente” de la consellería y pidió desbloquear una problemática que, dijo, arrastran “desde hace 20 años”. Manolo Alonso, de SNEP, destacó la situación del Personal de Administración y Servicios, “por debajo del salario mínimo”.

Enrique García, de la CIG, hizo un “llamamiento a la responsabilidad” al conselleiro de Educación, Román Rodríguez, al que acusó de tener la consellería “convertida en una fábrica de conflictos”.

Pontón y Besteiro exigen más gasto

La portavoz nacional, Ana Pontón, propuso ayer desde Carballo un plan para abaratar a las familias la vuelta al colegio y mejorar la calidad de un sistema educativo público que el Gobierno del PP “está deteriorando”. Reclama la gratuidad de los libros de texto, la universalización del servicio de comedores, y apuesta por incrementar la inversión educativa hasta alcanzar el 4% del PIB en esta legislatura. El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, por su parte, propuso un plan de choque para la educación gallega con el objetivo de movilizar 50 millones, el 1,6% del presupuesto de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP, que asciende a 3.090 millones, dijo ayer en una comparecencia en el Parlamento.