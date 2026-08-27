Cursos para Policía Local en Galicia: la Agasp ofrece 548 plazas y más de 220 horas de formación

Un agente de la Policía Local de Carballiño, en una imagen de archivo.

La Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp) ofrecerá durante el último cuatrimestre de 2026 más de una veintena de cursos dirigidos a agentes de Policía Local, con un total de 548 plazas disponibles y más de 220 horas de formación.

La programación forma parte del plan de formación continua aprobado este año por el Consejo Rector de la Agasp y se desarrollará entre septiembre y noviembre, con actividades en diferentes modalidades para facilitar la participación de los efectivos.

Cursos para policías locales en septiembre

La actividad formativa comenzará el 14 de septiembre con un curso sobre actualización normativa en derecho penitenciario, que tendrá sesiones también los días 21 y 28 y contará con una segunda edición en octubre.

Durante septiembre también se impartirán cursos relacionados con la actualización de la normativa de seguridad vial, la intervención policial segura con personas con discapacidad, la inteligencia emocional y el autocontrol en el trabajo policial y la gestión del estrés.

La oferta incluye además formación sobre comunicación con personas hostiles no delictivas y atención y trato a personas con trastorno del espectro autista, entre otras materias destinadas a mejorar las capacidades comunicativas de los agentes.

A esta programación se suman un curso sobre control de establecimientos de ocio nocturno, previsto del 21 al 25 de septiembre, y otro sobre desescalada verbal en la vía pública, que se celebrará los días 24, 25 y 28.

Formación en octubre y noviembre

En octubre, los agentes podrán acceder a cursos sobre habilidades comunicativas para personal de seguridad pública, inspección de transportes, administración electrónica y aplicaciones móviles útiles para la actuación policial.

El programa también contempla contenidos relacionados con el juego, las personas sin hogar y la exclusión social, además de formación específica sobre armamento, cartuchería y armas legales y prohibidas.

La programación del último cuatrimestre concluirá en noviembre con cursos sobre educación vial e inteligencia artificial aplicada a la investigación.

La Agasp combinará las modalidades presencial, semipresencial y online para facilitar el acceso a la formación a un mayor número de profesionales.

Más de un centenar de actividades de seguridad pública

La formación destinada a los policías locales se integra en un programa más amplio. Si se suman los cursos dirigidos a efectivos de la Unidad de Policía Adscrita de Galicia, Policía Nacional y Guardia Civil, la Agasp prevé desarrollar más de un centenar de actividades formativas en materia de seguridad pública durante este último cuatrimestre.

Entre ellas figura también un curso de pilotaje de drones y radiofonista para policías locales, que comenzará el 1 de octubre y se prolongará hasta el 31 de marzo de 2027.

Además de la formación continua, la Agasp se encarga de los procesos de selección y preparación de las nuevas promociones de Policía Local. A finales de julio se convocaron 133 plazas de Policía Local en 40 ayuntamientos gallegos, 105 mediante oposición libre y 28 por movilidad.

La pasada semana se publicó también la convocatoria para cubrir diez plazas de inspector de Policía Local mediante promoción interna y movilidad.