Carballiño rinde homenaje al exjefe de la Policía Local

El salón de plenos del Concello de O Carballiño acogió este lunes el reconocimiento a Francisco Valeiras, figura homenajeada de la 64.ª Festa do Pulpo, por sus treinta años de servicio al frente de la Policía Local.

Al acto asistieron representantes del gobierno municipal, el homenajeado, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, miembros de los servicios de emergencia y de los bomberos, así como familiares y allegados. Durante el homenaje, se puso en valor su “entrega e contribución á seguridade da Festa do Pulpo”, méritos por los que recibe este reconocimiento.

Vocación pública

La trayectoria de Valeiras en la Policía Local comenzó en 1991 como agente. En 1997 fue nombrado jefe del cuerpo, cargo que desempeñó hasta su jubilación, el 30 de septiembre de 2025. El teniente de alcalde, José Castro, destacó además “o seu compromiso coa conservación da natureza”, lo que se refleja en su papel como uno de los impulsores del Grupo Ecologista Outeiro.

El Concello de O Carballiño distinguió su profesionalidad y su dedicación a la seguridad de la festa do pulpo

Francisco Valeiras agradeció el reconocimiento y repasó la evolución que ha experimentado la Festa do Pulpo durante las últimas décadas. Según recordó, la fiesta dejó de celebrarse como una única jornada para convertirse en una cita que se extiende durante más de una semana. Ese crecimiento, acompañado de una afluencia de público cada vez mayor, favorecido por su declaración como Fiesta de Interés Turístico Internacional, hizo necesario reforzar año tras año los dispositivos de seguridad.

El homenajeado quiso compartir este reconocimiento con todas las personas que trabajaron a su lado durante sus años de servicio. “É un traballo en equipo para facer desta festa un referente. Por moito que eu me empeñase en facer cousas, se non me axudase o meu equipo, a resposta non sería a mesma. É como un partido de fútbol: non gañan un ou dous xogadores. Se o equipo non funciona en sintonía, non hai resultados”, afirmó, para concluir que este reconocimiento “é máis para a miña familia que para min”.

La ceremonia incluyó la entrega de una placa conmemorativa a Valeiras por parte de la corporación municipal.