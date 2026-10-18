¿Sabe usted que la deriva hacia la nada del PSOE gallego avanza a pasos agigantados y con la ayuda inestimable de Álvaro Vila en Ourense?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, la situación dentro del PSOE gallego
¿Sabe usted que la deriva hacia la nada del PSOE gallego bajo el “no liderazgo” de José Ramón Gómez Besteiro avanza a pasos agigantados y con la ayuda inestimable de Álvaro Vila en Ourense? ¿Que la absoluta incapacidad de coser el partido ha provocado el estallido en cadena de la militancia ante la confección de las listas electorales? ¿Que entre el dedazo y la opacidad, en el pesedegá ya no queda ni quien apague la luz?
Contenido patrocinado
También te puede interesar
ORZAMENTOS 2027
Las consellerías avanzan sus principales líneas de gasto en 2027
Lo último