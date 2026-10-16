La dirección del PSdeG y Ferraz ignoran la queja de Villarino y avalan las listas de Ourense sin cambios

El exsecretario provincial del PSOE y actual senador, Rafael Rodríguez Villarino, no ha logrado frenar los planes de la ejecutiva provincial ni en Santiago ni en Madrid. La Comisión Federal de Listas —con la participación de la secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez— ha dado este viernes luz verde a las candidaturas gallegas para las elecciones generales del 29 de noviembre, avalando sin ninguna modificación la propuesta de Ourense que relega a Villarino al puesto número dos del Senado.

La decisión, pactada entre la dirección gallega y la cúpula federal y que deberá ser ratificada definitivamente este sábado por el Comité Federal en Fuenlabrada, deja en papel mojado el escrito de impugnación que Villarino había presentado este jueves. En él, exigía el escrutinio real de las asambleas locales y denunciaba la falta de transparencia del proceso pilotado por el secretario general provincial, Álvaro Vila, al no haberse distribuido los resultados de las votaciones.

El malestar de Villarino giraba en torno al reparto de la papeleta a la Cámara Alta, donde la ejecutiva situó como número uno a la edila de la ciudad María Fernández Ojea. El dirigente criticaba que no se le habían comunicado "los resultados desglosados" y dudaba de que la lista respondiese al "sentir mayoritario de la militancia", reclamando ver las actas de escrutinio ante la opacidad del recuento. Pese a la sombra de sospecha y su petición de auditoría, tanto la dirección gallega que lidera José Ramón Gómez Besteiro como la cúpula de Pedro Sánchez han optado por no intervenir, a diferencia de los retoques orgánicos que Ferraz sí ejecutó en 2015, 2016 y 2023.

De este modo, se confirma también a la diputada autonómica Carmen Rodríguez Dacosta como cabeza de lista al Congreso, lo que propiciará su salida inminente del Parlamento de Galicia para cederle el escaño a Ignacio Gómez.

Orozco también se queda fuera en Lugo

El portazo de la Comisión Federal a los sectores críticos no se ha ceñido a Ourense. En la provincia de Lugo, Santiago y Madrid también han validado la propuesta oficial (encabezada por Patricia Otero al Congreso y César Mogo al Senado), dejando fuera definitivamente al exalcalde José López Orozco. Al igual que Villarino, Orozco había pedido revisar los votos de las agrupaciones tras verse excluido de la Cámara Alta pese al presunto apoyo de las bases, un cisma que provocó dimisiones en la gestora provincial. Con la decisión de este viernes, Ferraz cierra filas con las direcciones provinciales y con el aparato del PSdeG, abortando cualquier posibilidad de cambio a escasas horas del Comité Federal de este sábado.