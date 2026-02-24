Desalojan a 45 niños de una escuela infantil en Poio por una fuga de gas

EVACUACIÓN PREVENTIVA

Los 45 niños y 6 docentes de la escuela infantil Trastes en Poio fueron evacuados de manera preventiva tras detectarse una fuga de gas en las instalaciones

El exterior de la escuela infantil Trastes en la avenida de Andurique, Poio (Pontevedra).
El exterior de la escuela infantil Trastes en la avenida de Andurique, Poio (Pontevedra). | Policía Local de Poio

Un total de 45 menores y seis docentes fueron evacuados este martes por la mañana de la escuela infantil Trastes, situada en la avenida de Andurique de Poio (Pontevedra), tras detectarse una fuga de gas en las instalaciones, según informó la Policía Local de Poio.

El aviso se recibió alrededor de las 11:30 horas, y de inmediato se activó el protocolo de seguridad. Los niños, de entre cero y tres años, y el personal docente abandonaron el centro sin sufrir daños personales, mientras los familiares se hicieron cargo de los menores.

Una primera inspección apunta a que el incidente podría estar relacionado con un problema de combustión en la caldera, que fue precintada a la espera de una revisión técnica más exhaustiva.

En el operativo participaron, además de la Policía Local, efectivos del parque de Bomberos de Sanxenxo y patrullas de la Guardia Civil, quienes colaboraron para garantizar la seguridad de todos los ocupantes durante la evacuación.

El centro permanecerá cerrado hasta que se confirme la seguridad de las instalaciones y se determine el origen exacto de la fuga.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats