"COMPORTAMIENTO CALUMNIOSO"
Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por acusarle de "abusos sexuales" y "esclavitud"
EVACUACIÓN PREVENTIVA
Un total de 45 menores y seis docentes fueron evacuados este martes por la mañana de la escuela infantil Trastes, situada en la avenida de Andurique de Poio (Pontevedra), tras detectarse una fuga de gas en las instalaciones, según informó la Policía Local de Poio.
El aviso se recibió alrededor de las 11:30 horas, y de inmediato se activó el protocolo de seguridad. Los niños, de entre cero y tres años, y el personal docente abandonaron el centro sin sufrir daños personales, mientras los familiares se hicieron cargo de los menores.
Una primera inspección apunta a que el incidente podría estar relacionado con un problema de combustión en la caldera, que fue precintada a la espera de una revisión técnica más exhaustiva.
En el operativo participaron, además de la Policía Local, efectivos del parque de Bomberos de Sanxenxo y patrullas de la Guardia Civil, quienes colaboraron para garantizar la seguridad de todos los ocupantes durante la evacuación.
El centro permanecerá cerrado hasta que se confirme la seguridad de las instalaciones y se determine el origen exacto de la fuga.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
"COMPORTAMIENTO CALUMNIOSO"
Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por acusarle de "abusos sexuales" y "esclavitud"
EVACUACIÓN PREVENTIVA
Desalojan a 45 niños de una escuela infantil en Poio por una fuga de gas
Lo último
Guerra en Ucrania
Rusia mantiene que alcanzará "todos" sus objetivos en Ucrania
CONDENADO A LEER LA SENTENCIA Y COSTAS
El Supremo confirma que Jácome vulneró derechos fundamentales en sede municipal al retirar la palabra a Natalia González