Un nuevo vídeo muestra el origen del incendio de Crans-Montana en el que murieron 41 personas

Momento capturado en vídeo en el que las bengalas de las botellas de champán prendían fuego al techo inflamable

Un vídeo hecho público por la Fiscalía de Sion, en Suiza, ha mostrado con nitidez por primera vez cómo comenzó el incendio que devastó el bar Le Constellation, situado en la estación de esquí de Crans-Montana, la noche del 1 de enero de 2026. El fuego, que se desató en plena celebración de Nochevieja, está considerado ya como una de las mayores tragedias recientes del país.

Las imágenes, incorporadas a la investigación judicial, muestran a una camarera portando dos botellas de champán adornadas con bengalas. En un momento dado, eleva una de ellas hacia el techo del establecimiento, que estaba recubierto con un material de espuma altamente inflamable. En apenas unos segundos, ese revestimiento prende y las llamas se propagan con rapidez por el local.

El balance oficial confirma 41 fallecidos y 116 heridos, muchos de ellos con quemaduras de extrema gravedad que han requerido largos tratamientos médicos. Entre las víctimas mortales había personas de distintas nacionalidades europeas, incluidos menores.

Ante la magnitud de lo ocurrido, Suiza decretó un día de luto nacional. Las labores de identificación de las víctimas fueron especialmente complejas debido al estado en que quedaron los cuerpos tras el incendio.

Paralelamente, las autoridades han iniciado un proceso penal por presunto homicidio por negligencia contra los responsables del establecimiento, que podrían enfrentarse a cargos por no haber garantizado las medidas de seguridad necesarias.