DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD
Desalojan una veintena de colegios en A Coruña por una oleada de amenazas de bomba que se extiende por Galicia
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Una oleada de amenazas de bomba ha obligado a desalojar este miércoles cerca de una veintena de colegios de A Coruña. La Policía Nacional ha activado los protocolos de seguridad después de que numerosos centros educativos recibiesen avisos sobre la supuesta presencia de explosivos, aunque las primeras informaciones apuntan a que podrían tratarse de falsas alarmas.
La situación no se limita a la ciudad coruñesa. Fuentes de la Policía Nacional han confirmado que las amenazas están afectando a distintos puntos de Galicia, sin que por el momento se conozca el número total de centros implicados ni si la misma campaña se ha extendido a otras comunidades autónomas.
Los avisos continúan llegando a los colegios y las autoridades están tratando cada alerta como una emergencia, pese a que, según fuentes conocedoras del dispositivo, todo apunta inicialmente a que las amenazas son falsas.
Según fuentes municipales, entre los centros afectados se encuentran Ramón de la Sagra, Otero Pedrayo, La Torre, Prácticas, Compañía de María, Zalaeta, Raquel Camacho, Liceo, Santa María del Mar, Rosalía Mera, Curros Enríquez, Urbano Lugrís, As Esclavas, Labaca, Dominicos, Novo Mesoiro, Wenceslao Fernández Flórez, Salgado Torres y Anxo da Guarda.
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