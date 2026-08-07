Desaparecido un hombre de avanzada edad en una zona de monte en Coirós

La Guardia Civil coordina un operativo de búsqueda de un hombre de avanzada edad que pudo haber sufrido una caída en el monte, en la zona de O Fontelo, en el municipio coruñés de Coirós.

El 112 Galicia tuvo constancia de la situación sobre las 20.45 horas, tras recibir las llamadas de varios particulares que alertaban de que el hombre faltaba desde la tarde y que habían conseguido hablar con él por teléfono.

Durante esa conversación, según explicaron los alertantes, el varón aseguró que se había caído en una finca.

En el dispositivo participan, además de la Guardia Civil, voluntarios de las agrupaciones de Protección Civil de Betanzos y Abegondo.